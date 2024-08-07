Aydın'da traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde, devrilen traktördeki çift hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.

Bülent Ölmez (50) idaresindeki plakasız traktör Başçayır Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Bülent Ölmez'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez (49) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Beyza Ölmez (16) ve Mustafa Ölmez (21) ise yaralandı.

Yaralılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.