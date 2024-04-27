Aydın'ın Köşk ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'ın Köşk ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın\'ın Köşk ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Güngör Doruk Özer (15) idaresindeki minibüs uçuruma devrildi. Olayda minibüsün ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

27.04.2024 20:39
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Aydın'ın Köşk ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Güngör Doruk Özer (15) idaresindeki 09 AAP 977 plakalı minibüs, Başçayır Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Güngör T. ise ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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