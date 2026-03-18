Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama
18.03.2026 11:59
Jandarmanın Aydın'da düzenlediği operasyonda 25 şüpheliden 10'u tutuklandı, 910 gram uyuşturucu ele geçirildi.

AYDIN'da jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda il merkezi ve Sultanhisar, Buharkent, Bozdoğan, Nazilli, Söke, İncirliova, Kuşadası, Didim, Köşk ve Germencik ilçelerinde dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda; 910 gram metamfetamin, 206 gram kubar esrar, 250 sentetik hap, 8 kök kenevir, 8 hassas terazi ve 24 uyuşturucu kullanma aparatı ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1'ine ev hapsi cezası verildi, 14'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
