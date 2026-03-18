Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

AYDIN'da jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda il merkezi ve Sultanhisar, Buharkent, Bozdoğan, Nazilli, Söke, İncirliova, Kuşadası, Didim, Köşk ve Germencik ilçelerinde dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda; 910 gram metamfetamin, 206 gram kubar esrar, 250 sentetik hap, 8 kök kenevir, 8 hassas terazi ve 24 uyuşturucu kullanma aparatı ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1'ine ev hapsi cezası verildi, 14'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.