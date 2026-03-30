Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, 5 Tutuklama

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, 5 Tutuklama
30.03.2026 15:40
Aydın'da jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.

AYDIN'da, jandarmanın 3 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik Kuşadası, Nazilli, Söke ve Köşk ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 210 gram metamfetamin, 96 gram kubar esrar, 110 sentetik hap, 6 hassas terazi ve 13 uyuşturucu kullanma aparatı olan bong ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilim mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika
Advertisement
