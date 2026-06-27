Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

AYDIN'da jandarmanın 5 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda sanal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 89 şüpheli tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çine, Kuşadası, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde operasyon düzenlendi. 22 Haziran'da 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada; çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 28 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 hassas terazi, 3 dizüstü bilgisayar ve 24 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı dün Çine Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden, Y.U. (38), Y.V. (53), R.U. (32), G.K. (31), tutuklandı.