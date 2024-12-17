Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.G'ye ait Efeler ve Söke ilçelerindeki ev ve depoya operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 2,5 kilogram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 27 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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