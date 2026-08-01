Aydın'da Yangın Korkusu ve Tahribat - Son Dakika
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Aydın'da Yangın Korkusu ve Tahribat

Aydın\'da Yangın Korkusu ve Tahribat
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Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da başlayan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölge sakinleri yaşadıkları korku dolu anları ve yangının bıraktığı tahribatı anlattı.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan yangın devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede yangın tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Dutluoluk Mahallesi sakini 68 yaşındaki Sultan Kaya, yangının kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

"Yaylada elma bahçemiz var, yaz günleri yaylaya çıkıyoruz. Yangın başladığında torunum telefon etti; 'Babaanne, yaylada yangın varmış, neresinde?' dedi. 'Bilmiyorum çocuğum, bakmadık biz' dedim. Eşime 'bakalım gelelim' dedim. Yaylaya gelip bir baktık, aşağıda ufak bir duman tütüyordu, fazla değildi. 10 dakika geçmedi karşıya doğru bir vurdu rüzgarla, dağlar bitti. Yangın köyümüze de inmiş. Çocuklarımıza telefon ettik, 'ne götürelim' dediler. 'Hiçbir şey götürmeyin, evimizi sulayın yanlarını, çoğalmasın' dedik. Yaylada yangın asfalttan geçse bahçemiz de bitecekti. Evimiz var, evimiz, bahçemiz bitecekti. Ama sağ olsun yardımseverler traktörünü alan, tankerlerini takan geldi, sıralandılar. O yardımseverlerin sayesinde yanmadı. 66 yaşındayım, hiç böyle şey görmedim."

"BÖYLE BİR YANGIN DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"

Dutluoluk Mahallesi sakini 76 yaşındaki Sultan Yaldırak da geçmişte de yangınlar yaşandığını ancak böylesine büyük bir felaketle ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Yangının başladığı sırada evde olduklarını, komşularının haber vermesi üzerine bölgeye geldiklerini belirten Yaldırak, geceyi yaylada geçirdiklerini ve evlerine gidemediklerini anlattı. Yaldırak, "Böyle bir yangın daha önce hiç görmedim. Çok yangın oldu ara ara ama bu şekilde görmedik. Yangının başladığında biz evdeydik. Komşu yangını haber verdi. Apar topar geldik, gece buradaydık, evlere gidemedim. Bir lokma bir yaylaya geliyoruz, bahçemizde hasar olmadığına çok şükür ediyoruz. Köyde zeytinliğimiz yanmış. Herkesin zeytinliği yandı. Köyümüz yanacak diye çok korktuk. Geliş gidiş yok. Üzülüyoruz, kapkara oldu. Yaşadıklarımız unutulmayacak, buranın doğası bitti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Yangın Korkusu ve Tahribat - Son Dakika

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