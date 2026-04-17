Aydın'da Yenilenen Huzurevi Açıldı

17.04.2026 18:15
Aydın Huzurevi, depreme dayanıksız yapısı nedeniyle yıkılıp modern bir şekilde yeniden inşa edildi.

AYDIN'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp, yeniden yaptırılan Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı. İnşaat sürecinde Sultanhisar yaşlı bakım merkezinde geçici olarak kalan yaşlılar ise tekrar yeni binalarına taşındı.

Aydın'da yaşayan Biçer ailesi, Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan kendilerine ait 4 bin 434 metre kare arsayı huzurevi yapılması için bağışladı. 1993 yılından huzurevi yapılarak 140 yaşlıya hizmet vermeye başlayan huzurevi 2023 yılında yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. 2024 yılında ise daha modern, daha güvenli ve daha güçlü bir yapı olarak yeniden inşa edilmek üzere çalışmalar başlatıldı. Yapımı tamamlanan ve bugün hizmete açılan huzurevi ilk yaşlılarını karşıladı. Geçici olarak Sultanhisar yaşlı bakımevine yerleştirilen 30 yaşlı, çiçeklerle karşılandı. Yaşlıları karşılayanlar arasında Biçer ailesinden Necdet Biçer ve Nihat Biçer kardeşler de yer aldı.

'TECRÜBELERİNE YAKIŞIR BİR YAŞAM ALANI SUNMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR"

Açılışta konuşan Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İlkay Türkoğlu, "Daha önce burada kalıp da Sultanhisar'a giden yaşlılarımız şimdi Sultanhisar'dan Aydın'a sağ salim yeni yuvalarına döndüler. Efeler ilçemizde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin bugün ilk yaşlı kabulünü gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Toplam 4 bin 434 metrekare alan üzerine kurulan, bodrum ve zemin dahil 7 katlı olarak planlanan ve 160 kişi kapasiteye sahip yeni huzurevimiz, büyüklerimizin hayat tecrübelerine yakışır bir yaşam alanı sunmak üzere tasarlanmıştır" dedi.

Bağışçı Nihat Biçer de konuşmasında merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür edip, "Burası rahmetli babamdan kalan bir araziydi. Nevzat ağabeyimin önerisiyle bu yeri huzurevi yapılmak koşuluyla imar planına işlendi. Bizde onu gururla vermenin huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Gözleri dolan ve duygusal anlar yaşayan Huzurevi sakinlerinden Mehmet Aydın, "Yeni yuvamıza döndük. Çok memnunuz. Allah'a çok şükür bugünleri de gördük. Allah herkesi bizim gibi bahtiyar yapsın" diye konuştu.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

