Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun bazı kesimlerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar süresince Dalama- Köşk Devlet Yolu üzerinden otoyola doğru tüm girişler ile Aydın istikameti çıkış gişeleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı bağlantısı 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 5-9. kilometrelerinde İncek-Dodurga kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak il sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 0-2. kilometrelerinde şev düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, yarına kadar Mengen-Yeniçağa istikametinden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Büyükçekmece-Çatalca yolunun 17-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aydın-Denizli yolunun 10-12. kilometrelerinde Köşk-Ödemiş Sığmalı Kavşağı ve hemzemin geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 20-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Ezine-Çanakkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 29-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon yönündeki tüpü, aydınlatma ve otomasyon sistemleri yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım, servis yolu olarak kullanılacak eski Maçka yolundan kontrollü gerçekleştirilecek.