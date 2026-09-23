Aydın Didim'de balıkçıların ihbarıyla sahilde hareketsiz görülen kişi ölü bulundu

Aydın Didim'de balıkçıların ihbarıyla sahilde hareketsiz görülen kişi ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didim'de Taşburun Sahili çevresinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören balıkçılar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi, cenaze otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi sahil çevresinde ölü bulundu.
Taşburun Sahili yakınlarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Haber verilmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Üzeyir Taşyumru olduğu öğrenildi.
Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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