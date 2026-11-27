Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Çeştepe Mahallesi'nde yapılan denetimlerde şüphe üzerine C.E. ve D.A. durduruldu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bunun üzerine şüphelilerin ikametinde arama yapan ekipler, 7 bin 216 sentetik uyuşturucu, 175 gram skunk, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.