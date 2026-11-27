Aydın Efeler'de lastik dükkanında yangın çıktı, itfaiye alevlere müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde Birinci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik dükkanında akşam saatlerinde yangın başladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, dükkandaki alevleri kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde lastik dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Bugün saat 19.30 sıralarında Ata Mahallesi Birinci Sanayi Sitesi'nde bulunan lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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