Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı

Aydın İl Emniyet Müdürü olarak atanan Faruk Karaduman, görevine başladı.

Karaduman'ın göreve başlaması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Burada yeni mesai arkadaşlarıyla tanışan Karaduman, daha sonra Aydın Valisi Osman Varol'u ziyaret etti, Kemer Mahallesi'ndeki Kemer Şehitliği'nde kabirlere karanfil bıraktı.