Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangının geniş bir alana yayıldığı belirtilirken, ekiplerin yoğun bir mücadele içinde olduğu ifade edildi.

16.08.2024 23:46
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi.

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Gündüz 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildiğini aktaran Canbolat, şöyle devam etti:

"Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşü olan bir helikopter çalışmaya devam edecek sabaha kadar. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüzün 38 aracı, 147 personeli de bölgede şu an mücadele etmekte. Sağlık Müdürlüğümüzün 15 personeli, 3 ambulansı, bir UMKE ekibi, bir UMKE tıbbi müdahale aracı bölgede görev yapmakta. Yine jandarmamızdan 74 personel ve 16 araç görev yapmakta. Büyükşehrimizin 9 aracı ve 35 personeli de bölgede görev yapmakta. Örmepınar Mahallemizde de 45 kişiyi şu an itibarıyla yangının yaklaşması nedeniyle tahliye ettik. Geri kalan vatandaşlarımızı da tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Sabahın erken ışıklarıyla birlikte Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve devletimizin bütün imkanları erken saatte tekrar yangına müdahale ile ilgili etkin bir mücadeleye devam edeceğiz."

"takviye kuvvet talebinde bulunduk"

Tüm ekiplerin yoğun bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Canbolat, "Genel itibarıyla yangın kontrol altına alınamadı, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Ümit ediyoruz ki rüzgar yavaşlar ve yangını kısa zamanda çevreleyip kontrol altına alırız. Mücadelemiz devam ediyor. Bütün ekiplerimiz canla başla mücadele etmeye devam ediyor. Ayrıca AFAD Başkanlığı üzerinden de çevre illerden yangına müdahale ile ilgili gerekli olan bütün ekipmanlar konusunda ve araçlar konusunda da takviye kuvvet talebinde bulunduk. Onlar da yola çıktı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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