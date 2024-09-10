Aydın'ın geleneksel lezzeti Yenipazar Pidesi'ne coğrafi işaret - Son Dakika
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Aydın'ın geleneksel lezzeti Yenipazar Pidesi'ne coğrafi işaret

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın geleneksel lezzetlerinden olan 'Yenipazar Pidesi' için coğrafi işaret aldı. Yenipazar Pidesi'ne bir standart getirilmesi sağlanırken, Aydın'ın bir lezzeti daha kayıt altına alınmış oldu.

10.09.2024 12:34  Güncelleme: 14:02
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın geleneksel lezzetlerinden olan 'Yenipazar Pidesi' için coğrafi işaret aldı.

Daha önce Aydın'a özgü birçok lezzet için coğrafi işaret alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar Pidesi'ni de koruma altına aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verilen Yenipazar Pidesi'ne bir standart getirilmesi sağlanırken, Aydın'ın bir lezzeti daha kayıt altına alınmış oldu.

"Aydın'ın lezzetlerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz"

Aydın'a özgü ürünlerin tanıtılması ve tescillenmesi için çalışmalar yürütmeye devam edileceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Aydın'ımızın lezzetlerine sahip çıkmaya, tanıtılması için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Ünü ülkemizi aşarak tüm dünyaya yayılan Yenipazar Pidesi için coğrafi işaretimizi aldık. Böylece Yenipazar Pidesi'nin de coğrafi işaret tesciline uygun olarak doğru şekilde üretilmesini ve Aydın'dan çıkan bir lezzetin daha en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamış olduk. Üreticilerimize verdiğimiz her türlü desteğin yanında, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için de Aydın ile bağı bulunan her ürünün tescili için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'ın geleneksel lezzeti Yenipazar Pidesi'ne coğrafi işaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın geleneksel lezzeti Yenipazar Pidesi'ne coğrafi işaret - Son Dakika
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