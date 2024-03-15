Aydın\'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

BTÜ'de Arı Sütünden Cilt Maskesi Üretimi İçin Çalışmalar Başladı

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) yapılan bir proje ile Türk arı sütü, cilt sorunlarının çözümünde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu cilt maskesi üretimine olanak sağlayacak. Projenin yürütücülüğünü Dr. Aslıhan Kazan yaparken, araştırmada Biyomühendislik ve Gıda Mühendisliği bölümlerinden akademisyenler yer alıyor. Bu çalışma sayesinde doğal ve temiz içerikli ürünlere olan talebin artması hedefleniyor.