Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde hasar meydana gelirken, yangını çıkaran kişinin eşine tepki olarak çıkardığı iddia edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

15.03.2024 13:18
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde, iddiaya göre evde yaşayan kişinin çıkardığı yangın söndürüldü.

Yıldıztepe Mahallesi 39 Sokak'ta müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Öte yandan yangını evde yaşayan M.A.Y'nin kendisini terk eden eşine tepki olarak çıkardığı iddia edildi.

Polis ekibi, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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