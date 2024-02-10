Nazilli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Nazilli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Nazilli\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Y.İ. (17) tarafından kullanılan bir motosiklet, K.A. idaresindeki bir otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

10.02.2024 09:37  Güncelleme: 09:38
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Y.İ'nin (17) kullandığı 07 AIH 730 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi'nde K.A. idaresindeki 09 NK 186 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nazilli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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