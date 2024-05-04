Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araçta yapılan aramada 515 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. T.B, A.P. ve S.E.A. tutuklandı, T.A. ile N.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.05.2024 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından İsabeyli Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yapan ekipler, satışa hazır 515 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi, şüpheliler T.A, A.P, S.E.A, N.P. ve T.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B, A.P. ve S.E.A. tutuklandı, T.A. ile N.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:02 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
21:31 Gazze’ye havadan atılan yardımların paraşütü açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze'ye havadan atılan yardımların paraşütü açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
00:16 Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş’a ayar vermeye kalkmasın Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş'a ayar vermeye kalkmasın
23:38 Maç bitti, ortalık karıştı Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi
23:23 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 01:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement