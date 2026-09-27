Aydın Karacasu'da otomobil su tahliye kanalına uçtu, Ünal Özcan ve eşi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da otomobil su tahliye kanalına uçtu, Ünal Özcan ve eşi yaralandı

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Aydın Karacasu\'da otomobil su tahliye kanalına uçtu, Ünal Özcan ve eşi yaralandı
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Aydın Karacasu'da otomobilin virajda hakimiyetini kaybedip bariyerleri aşarak barajın su tahliye kanalına uçtuğu kazada Ünal Özcan (70) ve eşi Hatice Özcan (68) yaralandı. Yaralı çift çevredekilerce araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde otomobilin bariyerleri aşarak su tahliye kanalına uçtuğu kazada sürücü Ünal Özcan (70) ile yanındaki eşi Hatice Özcan (68) yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kuyucak-Karacasu kara yolu Dereköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuyucak'tan Karacasu yönünde giden Ünal Özcan, kullandığı otomobilin hakimiyetini virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak bir barajın beton su tahliye kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ünal Özcan ile yanındaki eşi Hatice Özcan, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın Karacasu'da otomobil su tahliye kanalına uçtu, Ünal Özcan ve eşi yaralandı - Son Dakika
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