Aydın Kuşadası'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının 2 şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 kişinin silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Kasım'da M.Ç. (37) ve M.Y'nin (55) tabancayla yaralanmasına ilişkin şüphelilerin H.D. ve M.S.D. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Şafak Sokak'ta 1 Kasım'da M.Ç. (37) ve M.Y. (55) tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmıştı. Yaralılardan M.Ç. Kuşadası Devlet Hastanesi, M.Y. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.