Aydın Kuşadası'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının 2 şüphelisi tutuklandı

Aydın Kuşadası'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının 2 şüphelisi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası'nda 1 Kasım'da iki kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaralılardan biri Kuşadası Devlet Hastanesi'nde, diğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 kişinin silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Kasım'da M.Ç. (37) ve M.Y'nin (55) tabancayla yaralanmasına ilişkin şüphelilerin H.D. ve M.S.D. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Şafak Sokak'ta 1 Kasım'da M.Ç. (37) ve M.Y. (55) tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmıştı. Yaralılardan M.Ç. Kuşadası Devlet Hastanesi, M.Y. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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