Aydın Kuşadası\'nda Aykuştur Pazarı yangını iş yerlerine sıçradı, müdahale sürüyor

Aydın Kuşadası'nda Aykuştur Pazarı yangını iş yerlerine sıçradı, müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Davutlar Mahallesi Aykuştur Pazarı'ndaki bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Aykuştur Pazarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.
Kaynak: AA
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