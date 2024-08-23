Aydın Kuyucak\'ta Orman Yangını

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AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kuyucak ilçesi kırsal Belenova Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.