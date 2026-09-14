Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı
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Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin banka hesaplarındaki incelemelerde kiralanan hesaplardan yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaklaşık 11 milyar lira aktarıldığı belirlendi.

AYDIN merkezli 7 ildeki eş zamanlı, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda, 31 şüpheli gözaltına alındı, 9 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin banka hesaplarındaki incelemelerde, kiralanan hesaplardan yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaklaşık 11 milyar lira tutarında para aktarımı gerçekleştirildiği belirlendi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik Aydın merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para aktarımına aracılık etmek amacıyla, komisyon karşılığında banka hesap bilgilerini topladığı ve kiraladığı belirlenen 40 şüpheli tespit edildi.

Başsavcılığın koordinasyonunda, şüphelilere yönelik, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın merkezli olarak söz konusu 7 ilde, bugün, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 31 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çelik kasaya el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, kiralanan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaklaşık 11 milyar lira tutarında para aktarımı gerçekleştirildiği belirlendi.

Diğer 9 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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