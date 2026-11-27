AYDIN merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine finansal destek sağladıkları öne sürülen 37 şüpheliye yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda 24 Kasım günü şüphelilere yönelik Aydın'ın Söke, Kuşadası, Didim, İncirliova ve Efeler ilçeleri ile İzmir ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 36 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

1,7 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

37 şüpheli ve 1 şirkete ait banka hesapları üzerinden 2026 yılı içerisinde 30 bin 585 ayrı işlem gerçekleştirildiği belirlendi. İşlemlerin toplam hacminin 1 milyar 759 milyon 544 bin 749 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 6 bin 51 IBAN hesabı tespit edilerek MASAK'a bildirildi.

KRİPTO HESAPLARI DA İNCELENDİ

Soruşturma dosyasında yer alan 20 şüphelinin, yasa dışı bahis gelirlerini önce yerli kripto varlık platformlarına, ardından yurt dışı merkezli platformlara ve tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına aktardığı tespit edildi.

İfadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken, 29 şüpheli ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.