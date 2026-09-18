Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturmasında adliyeye sevk edilen 31 zanlıdan 27'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların kiralık banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis sitelerine 11 milyar lira aktardığı belirlendi.

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül'de yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayan şüphelilere yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan ele geçirilen dijital materyal ve çelik kasalara el konmuş, ilk belirlemelere göre, başkalarından kiralanan banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA
GüncelBankaAydınSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
Akaryakıtta tarihi eşik Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı
00:47
Italiano’dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
00:15
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
00:12
44 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
00:08
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
23:22
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
22:22
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 01:57:47. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement