Aydın Nalbantları Rize'de Boğa Güreşleri İçin - Son Dakika
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Aydın Nalbantları Rize'de Boğa Güreşleri İçin

Rize'nin boğa güreşleri için Aydın'dan gelen nalbantlar, boğaların nal çakma işlemlerini sürdürüyor.

23.03.2025 17:56
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Rizeli boğa sahiplerine güreşler için Aydın'dan nalbant desteği

RİZE - Boğa Güreşleri'ne hazırlık için Rize'ye Aydın'dan gelen nalbantlar bağılara nal çakma işlemini sürdürüyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Galer Düzü yaylasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir rekabet oluşturmuş durumda. Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun bir izleyici kitlesi oluşturduğu boğa güreşleri için yarışmacıların da bir takım hazırlıkları oluyor. Bunlardan en önemlisi ise boğaların nallanması. Bu iş için profesyonel yardım isteyen Çamlıhemşinli boğacılar Aydın'dan nalbant çağırarak boğalarını nallattırıyorlar. Bu yöntemle boğaların gezerken ve antrenman yaparken ayaklarının aşınmasının önüne geçiliyor. Tırnak bakımları da gerçekleştirilen boğalar güreşlere hazırlanmak için antrenmanlara başlıyor.

"Aydın'dan nalbant çağırdık. Yılda iki kere Çamlıhemşin'e geliyorlar"

Boğalarını güreşlere en iyi şekilde hazırlamak için gerekli olan her şeyi yaptıklarını ifade eden boğa sahibi Resul Kus, "Nallama işlemini profesyonelce yaptırmak için Aydın'dan nalbant çağırdık. Yılda iki kere Çamlıhemşin'e geliyorlar. Boğaların Ayaklarının törpülenip nallanmasının hayvanların canını yakmadığını aksine boğayı rahatlatırken işlem ölü dokuların temizlenmesi aşamasıdır. Çaktığımız nallar da spor aşamasında hayvanı, taş, çivi, cam gibi maddelerden koruyor. Çocuğun tırnağı kesilirken ne kadar acı çekiyorsa o kadar acıyordur. Yoksa bu kadar uslu durmaz" dedi.

"Nal çakınca boğanın güveni yerine geliyor"

Aydın'dan boğalara nal çakmak için Çamlıhemşin'e geldiklerini ifade eden 37 yıllık nalbant Turgut Aydın ise, "Çamlıhemşin'de talep olduğundan boğalara nal çakmak için geliyoruz. Boğacılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Atlar, boğalar, tosunlar nalsız olmaz. Bunlar gezdiği zaman ayak yıpranma aşamasına geçiyor. Yıprandığı zamanda yürüyemez hale geliyor. O yüzden bizde nal çakıyoruz. Kendine güveni yerine geliyor, gezmesi daha rahat oluyor. Tırnak uzunsa tırnağını kesiyoruz. Ona göre nalını çakıyoruz ayağına. Yarım saat falan sürüyor bu işlem. Eski nal olduğu zaman tırnak uzama yapıyor. O tırnak uzadığı zaman çürük tarafını alıyoruz, tekrar yeni nalı çakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Aydın Nalbantları Rize'de Boğa Güreşleri İçin - Son Dakika

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