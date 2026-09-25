Aydın Nazilli'de jandarma kaçak kazıya baskın düzenledi, 6 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de jandarma kaçak kazıya baskın düzenledi, 6 şüpheli suçüstü yakalandı

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Aydın Nazilli\'de jandarma kaçak kazıya baskın düzenledi, 6 şüpheli suçüstü yakalandı
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Aydın Nazilli'de Yeşildere Mahallesi'ndeki serada kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, serada kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Seraya operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan F.A. (55), E.B. (71), S.A.İ. (61), A.İ. (53), D.A. (22) ve E.K.'yi (58) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları çeşitli malzemelere el koyan ekipler, gözaltına aldığı 6 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaJandarmaNazilliGüncelAydınSuçSon Dakika

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