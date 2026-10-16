Aydın Nazilli'de kahvaltıda boğazına yiyecek kaçan 55 yaşındaki kişi öldü - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de kahvaltıda boğazına yiyecek kaçan 55 yaşındaki kişi öldü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde kahvaltı yapan 55 yaşındaki kişi, boğazına yiyecek kaçması sonucu fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülürken hayatını kaybetti, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kahvaltı yaptığı sırada boğazına yiyecek kaçan 55 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Sümer Mahallesi 54. Sokak'taki evinde kahvaltı yapan Mustafa Kahvecioğlu'nun (55) boğazına yiyecek kaçtı.

Aniden fenalaşan Kahvecioğlu için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kahvecioğlu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

Kahvecioğlu'nun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın Nazilli'de kahvaltıda boğazına yiyecek kaçan 55 yaşındaki kişi öldü - Son Dakika
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