Yazar Aydın Şimşek Bornova Belediyesi'nin Kent Söyleşileri'ne Konuk Oldu

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Kent Söyleşileri'nin şubat ayı konuğu şair ve yazar Aydın Şimşek oldu.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen "Büyük Şairler, Büyük Aşklar ve Bilinmeyenler" başlıklı söyleşi, edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi.

Şair ve yazar Aydın Şimşek'in konuk olduğu söyleşide, Türk ve dünya edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan Nazım Hikmet, Vladimir Mayakovski ve Ahmed Arif ele alındı. Aydın Şimşek, bu büyük şairlerin yalnızca eserlerini değil; aşklarını, hayal kırıklıklarını, sürgünlerini ve çoğu zaman bilinmeyen yönlerini de dinleyicilerle paylaştı.

Şiirin yalnızca estetik bir üretim değil, aynı zamanda bir direniş ve varoluş biçimi olduğuna dikkati çeken Şimşek, büyük şairlerin hayatlarındaki aşkların, eserlerine nasıl yön verdiğini örneklerle anlattı. Katılımcılar, anlatılan anekdotlar ve şiirlerden yapılan alıntılarla zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Söyleşi öncesinde kanun virtüözü Namık Sağlam ve gitarist Mehmet Kılınç sahne alarak kısa bir müzik dinletisi sundu.

Programın kolaylaştırıcılığını üstlenen İbrahim Aktaş, yönelttiği sorularla söyleşiyi derinleştirirken, katılımcıların da sürece aktif olarak dahil olmasını sağladı.