Aydın Söke'de kuyumcu saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Söke'de kuyumcu saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde 3 Eylül'de Konak Mahallesi'ndeki kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı. Şüpheliler örgüt kurmak ve silahla tehdit suçlamalarıyla sevk edildi; olayda daha önce 3 zanlı tutuklanmıştı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 10 şüpheli daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Eylül'de Konak Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak" ve "silahla tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

3 Eylül'de Konak Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde henüz iş yeri açılmadan silahlı saldırı düzenlenmiş, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelKonakEylülAydınSökeSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Söke'de kuyumcu saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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