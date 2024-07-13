Aydın Söke'deki Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika
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Aydın Söke'deki Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamadı

Aydın Söke\'deki Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamadı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşadı. İtfaiye, orman ve AFAD ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

13.07.2024 07:43
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Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında dün çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti.

Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşadı.

Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı iş makineleriyle alandan çıkartıldı.

Söndürme esnasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale de günün ağarmasıyla yeniden başladı.???????

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangına havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın Söke'deki Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika

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