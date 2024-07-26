Aydın Tekstil Park Yaz Aylarında Yoğun İlgi Görüyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Tekstil Park, yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Ailelerin de buluşma noktası olan park, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlara hem nefes aldırıyor hem de keyifli bir gün geçirmek için birçok fırsat sunuyor.

Geniş yeşil alanları, parkları, sanat galerisi, çalışma salonu, aqua parkı, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fuar alanı ile Aydınlıların gözde mekanı olan Aydın Tekstil Park, her gün çok sayıda vatandaşı ağırlıyor.

Aydın'da 17 yıldır ikamet ettiğini belirten Neslihan Ova, "Tekstil Park bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Çocuklarımız engelli olduğundan dolayı, buradaki ulaşım çok rahat. Rampalar düşünülmüş. Kısacası bize göre. Böyle bir yer olduğu için mutluyuz. Burada rahat oturabileceğimiz alanlar var. Her akşam geliyoruz. Çok memnunuz" diye konuştu.

Haftanın üç günü Tekstil Park'a geldiğini aktaran Umut Öcal, "Burada arkadaşlarla sosyalleşme imkanı buluyoruz. Havası ortamı güzel beğeniyoruz. Öncelikle Özlem başkanımıza Tekstil Park için çok teşekkür ediyorum. Buranın çok iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Buraya gelip de sevmeyecek biri olacağını düşünmüyorum açıkçası" dedi.

Yaz tatilini Aydın'da geçirdiğini paylaşan Burak Ünal da "Aydın'da akşamları Tekstil Park'a gelmeyi tercih ediyoruz. Hem çocuğumuzun eğlenmesi için hem de ferahlamak için buraya geliyoruz. Özellikle çocuklar için olanaklar çok fazla. Çok sık geldiğim bir park bu vesile ile Özlem Başkan'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.