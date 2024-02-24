Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu, Yenipazar'da Sergi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu, Yenipazar'da Sergi Açtı

Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu, Yenipazar\'da Sergi Açtı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de katıldı. Sergide siyah beyaz 40 fotoğraf yer alıyor ve sergi 16 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

24.02.2024 19:11  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğunca fotoğraf sergisi açıldı.

Yenipazar Belediyesi Hafıza İstasyonundaki serginin açılışına Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de katıldı.

Siyah beyaz 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, 16 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Yenipazar, Aydın, Sanat, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu, Yenipazar'da Sergi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:37:53. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu, Yenipazar'da Sergi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement