80 yaşındaki yangın mağduruna yem yardımı - Son Dakika
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80 yaşındaki yangın mağduruna yem yardımı

80 yaşındaki yangın mağduruna yem yardımı
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Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında evi, bahçesi ve yemleri zarar gören 80 yaşındaki Arzu Celep'e, farklı illerden hayırseverler 50 çuval yem yardımında bulundu. Yangında köpeği 'Kara'yı kaybeden Celep, yardımlar için teşekkür etti ve köpeğini özlemle beklediğini söyledi.

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yemleri yanan 80 yaşındaki Arzu Celep'e hayırseverler yem yardımında bulundu.

Kavşıt mevkisinde çıkan yangında evi, bahçesi ve yemleri zarar gören, "Kara" isimli köpeğini de kaybeden Celep'in görüntülerinin paylaşılması üzerine hayırseverler harekete geçti.

Farklı illerden iki hayırseverin aldığı 50 çuval yem, Celep'e ulaştırıldı.

Evi zarar gördüğü için Soğancılar Mahallesi'ndeki kızının evinde kalan Celep, yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Celep, yangın esnasında kaybolan "Kara" isimli köpeğini özlemle beklediğini ifade etti.

Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan yangın 2 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Doğal Afetler, Güncel, Aydın, Çine, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 yaşındaki yangın mağduruna yem yardımı - Son Dakika

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