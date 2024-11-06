Aydınfest 2023 Gençlik Festivali Büyüleyici Bir Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Aydınfest 2023 Gençlik Festivali Büyüleyici Bir Başarıyla Gerçekleşti

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Aydınfest Gençlik Festivali, yaklaşık 200 bin ziyaretçiyle Aydın Tekstil Park'ta gerçekleştirildi. Sevilen sanatçıların sahne aldığı festivalde, Başkan Özlem Çerçioğlu 2025 yılında yapılacak 5. festivalin tarihlerini duyurdu.

06.11.2024 16:48
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, sevilen sanatçıları vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Tekstil Park'taki festivale yaklaşık 200 bin ziyaretçi katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın Tekstil Park'ta düzenlediği 4. Gençlik Festivali yoğun ilgi gördü. Festival, bu yıl da gelenekselleşen "Color Party" ile taçlandı. Festivalde sevilen sanatçılar Teoman, Siyam, Gazapizm, Ceylan Ertem ve Emre Fel ile Dolu Kadehi Ters Tut, Soutband ve Şirket grupları, sevilen parçalarını seslendirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın performansı ise vatandaşlardan tam not aldı.

5'inci Aydınfest için müjdeyi Başkan Çerçioğlu verdi

Aydınfest Gençlik Festivali'ne katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2025 yılında düzenlenecek 5'inci Aydınfest Gençlik Festivali'nin tarihlerini açıkladı. Başkan Çerçioğlu, "Geleneksel hale gelen Aydınfest Gençlik Festivali'nde on binlerce vatandaşımız ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Ücretsiz kültür ve sanat etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek. Aydınfest Gençlik Festivali önümüzdeki yıl 25-26-27 Ekim tarihlerinde sevilen sanatçıların katılımıyla bir kez daha vatandaşlarımız ile buluşacak" diye konuştu.

Aydınfest Gençlik Festivali'ne katılan vatandaşlardan bazıları düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ümit Ulaş Görmüş: "Gençlerin eğlenmesi için çok büyük bir fırsat. Aynı zamanda sosyalleşmek içinde çok iyi oluyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na da her yıl bu festivali düzenlediği çok teşekkür ediyorum."

- Umut Erdem Tay: "Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Böyle festivaller biz gençler için çok iyi bir şey.  Tekrar Özlem Başkan'ımıza çok çok teşekkür ediyorum."

- Ahmet Baran Buruntaş: "Aydın bir öğrenci şehri. Her öğrencinin konsere gidecek maddi durumu olmayabilir. Bu açıdan Özlem Başkan'a teşekkür ediyorum. Her sene Aydınfest Gençlik Festivali'nin olmasını diliyorum."

-Ula Tahan: "Başkanımızın yaptığı her şey ortada. Üniversite öğrencisiyim. Hiçbir kentte böyle şeyler bulunmuyor. Özlem Abla'mız sağ olsun böyle etkinlikler düzenliyor. Bu tür etkinlikler gençlerin için çok önemli. Gençlerin eğlenmesi lazım. Bu açıdan Başkan'ımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor, bol bol kalp gönderiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydınfest 2023 Gençlik Festivali Büyüleyici Bir Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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