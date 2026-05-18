Burdur'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yusuf Ö. (88) idaresindeki 15 HT 441 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye yolu kent ormanı yakınlarında refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?