Aydınlatmanın Tarihi: Rezan Has Müzesi'nde Etkinlik

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Rezan Has Müzesi, "Geçmişin Işığında: Aydınlatmanın Kronolojisi Sergisi" kapsamında düzenlenen özel etkinlikte, ziyaretçilerini söyleşi ve rehberli sergi turuyla tarihsel bir keşfe davet ediyor.

Sergi danışmanı Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe ile Prof. Dr. Özgü Çömezoğlu Uzbek, 12 Mayıs'ta "Aydınlatmanın Evrimi" başlıklı söyleşide katılımcılarla buluşacak.

Müzede gerçekleşecek etkinlik iki bölümden oluşacak. Söyleşinin 14.00'te başlayacak ilk bölümünde "Başlangıcından Bizans'a Kadar Aydınlatma", 14.30'da başlayacak ikinci bölümde ise "Bizans'ta Aydınlatma" konusu ele alınacak.

Söyleşinin ardından müze uzmanları eşliğinde gerçekleştirilecek rehberli sergi turunda ziyaretçiler, sergideki aydınlatma araçlarını yakından inceleme fırsatı bulacak.

Aydınlatmanın tarihsel gelişimini akademik perspektiften ele alacak etkinlik, Anadolu ve Akdeniz dünyasının kültürel mirasına ışık tutarken, katılımcılara geçmişten bugüne uzanan kapsamlı bir keşif deneyimi sunacak.