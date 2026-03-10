Aydınlıkevler'de Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydınlıkevler'de Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Aydınlıkevler\'de Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor
10.03.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi'de 72 daire ve 13 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm inşaatı sürüyor, tamamlanması yakın.

Melikgazi Belediyesinin Aydınlıkevler Mahallesi'nde başlattığı 72 daire ve 13 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm konutlarının inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, dairelerin yakın zamanda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

İlçeyi ileriye taşıyan ve güzelleştiren çalışmalarının başında kentsel dönüşüm geldiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Aydınlıkevler Mahallemizde yıpranmış, ömrünü doldurmuş yapıları modern ve sağlam yapılara dönüştürmeye kararlıyız. Burada 5 blok, 39 daire, 11 dükkanı yıktık. Bunun karşılığında 72 daire ve 13 dükkan yapıyoruz. Kentsel dönüşüm konutlarımızın olduğu alanda ayrıca zemin güçlendirmesi yapıldı. Uzun ömürlü, sağlıklı konutlar Aydınlıkevler Mahallemizle buluşuyor. Kaba inşaatımız tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede anahtar teslimini hep birlikte yaparız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydınlıkevler'de Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

13:56
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:15
Netanyahu öldü mü İran basınından gündem yaratan iddia
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
13:06
İsmail Kaani’nin akıbeti tartışılıyordu İran’dan resmi açıklama geldi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
13:03
Trump’ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:04:24. #7.13#
SON DAKİKA: Aydınlıkevler'de Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.