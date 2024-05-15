Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

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Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

15.05.2024 15:59
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir." denildi.

GİZLİ TANIK İFADESİNDEKİ İDDİALAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmanın emniyet ayağında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre olmuş, ardından yurtdışına kaçmıştı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Serdar Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

EMNİYET MENSUPLARININ EVLERİNDE ARAMA

İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmış, yapılan aramalarda evlerinde bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

İFADELERİNİN ARDINDAN 3 MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı ve Mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişler, 8 Mayıs'ta Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın ifadesine başvurdu.

İfadelerin alınmasının ardından 9 Mayıs tarihinde 3 müdür de açığa alındı. Mülkiye başmüfettişlerinin, 'Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı' gibi kritik soruları yönelttiği öğrenildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Dagdelen: Şuna emniyet mensubu desenize kamu görevlisiymiş. 52 5 Yanıtla
    Ahmet Çak: kimlikte insan devlet kaydında polis halkın gözünde kral 21 8
  • ozcan ozmercan: Ülke resmen kurtlar vadisi olmuş. Allah sonumuzu hayr eylesin. 25 1 Yanıtla
  • Fırat Helvacı: Bir mafya liderini gozaltina alan 3 komiser nasil olujor xa tutuklaniyor akil alir gibi degil.Adamlar gorevlerini yapinca suc mu işlemiş oluyor? Gorevleri bu degil mi zaten? Kamu vicdani zedenenmiyor mu anlayamadim... 16 6 Yanıtla
    İLKER GULER: bir diğer 2000 li senelerin örgüt ve mafya.liderine nasıl inanıyorlardı 1 0
  • cemal aslan: Devlet kendine operasyon çektirmez. 10 0 Yanıtla
  • Murat KANDAZ: Allah devletimize zeval vermesin 3 0 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Ayhan Bora Kaplanı gözaltına alan polisler gözaltına alındı. Yarın da Kaplanı gözaltına alan polisleri gözaltına alan polisler, gözaltına alınacak. 0 0 Yanıtla

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