Ayhan Bora Kaplan ve 61 Sanığın Yargılandığı Davada Karar Açıklandı - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan ve 61 Sanığın Yargılandığı Davada Karar Açıklandı

Ayhan Bora Kaplan ve 61 Sanığın Yargılandığı Davada Karar Açıklandı

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki suç örgütüne yönelik davada, Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verildi. 35 sanığa 1 ila 21 yıl arasında ceza verilirken, 19 sanık beraat etti.

03.12.2024 13:42  Güncelleme: 13:43
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ANKARA'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Örgüt lideri Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl, 35 sanığa 1 ila 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi; 19 sanık beraat etti.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen karar duruşmasında, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık ve avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddettiklerini belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Sanık Ayhan Bora Kaplan, "Hangi delili topladınız? Amaç ceza vermek. Sizin adaletinize inanmıyorum. Hırsızlık dosyası 3 yıl sürüyor. 61 sanıklı örgüt davasını 7 ayda bitiriyorsunuz. Bu ülke için bedel ödedim. O gece sabaha kadar çatıştım. Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde. Ne karar verirseniz verin, umurumda değil" dedi.

MAHKEME BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİ, SALONDAN ÇIKARILDI

İzleyici sıralarında bulunan bazı kişilerin Kaplan'ın beyanlarının ardından alkışa başlaması üzerine mahkeme başkanı sessiz olunması konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanına tepki gösteren Kaplan, duruşma salonundan çıkarıldı. Diğer sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Kararda, Kaplan'a 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 8 kişiye yönelik 'Kasten yaralama', 2 kişiye yönelik 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ağırlaşmış yaralamaya azmettirme' ve 'Suçluyu kayırmaya azmettirme' suçlarından toplam 68 yıl hapis cezası verilirken; tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kaplan, bazı suçlamalardan ise beraat etti.

13 TAHLİYE, 6 SANIĞIN DA DOSYASI AYRILDI

35 sanığa farklı suçlardan 1 ila 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Sanıklardan Muhammet Kaplan 21 yıl, Adnan Kaplan 19 yıl 9 ay ve Fethi Koyuncu 13 yıl 3 ay gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 17 tutuklu sanıktan 13'ünün tahliyesine karar verilirken, 19 sanığın da beraatına hükmedildi. Firari Serdar Sertçelik'in de arasında olduğu 6 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan ve 61 Sanığın Yargılandığı Davada Karar Açıklandı - Son Dakika

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