Ayı Ahıra Girip Danayı Götürdü - Son Dakika
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Ayı Ahıra Girip Danayı Götürdü

Ayı Ahıra Girip Danayı Götürdü

Ordu'da bir ayı, Hayati Günindi'nin ahıra girerek bir danayı alıp götürdü. Günindi, ayının duvar görevi gören bezi parçalayarak ahıra girdiğini belirtti.

21.08.2024 12:28
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ORDU'da Hayati Günindi'nin ahıra giren ayı, bir danayı alıp, götürdü. Hayati Günindi, "Ayı duvar görevi gören bezi parçalayıp, girmiş" dedi.

Kabadüz ilçesine bağlı Turnalık Yaylası Gölağızı Küme Evleri'nde 30 yıldır hayvancılık yapan Hayati Günindi, gece saatlerinde ahırdan ses duydu. Domuz olduğunu düşünen Günindi, el feneriyle dışarı çıkıp, etrafı kontrol etti. Eşiden tüfeğini de isteyen Günindi, bir danasını olmadığını fark etti. Hayati Günindi jandarmaya haber verirken, ahıra giren bir ayının danayı götürdüğü anlaşıldı.

'3 DANADAN BİRİNİ ALIP GÖTÜRMÜŞ'

Hayati Günindi, "8 hayvanım vardı, bir tanesini alıp gitti. Her gece sabah 05.00'e kadar nöbet tutuyorum. Mecburen tutuyorum, başka çarem yok. Yoksa gelir, öbürlerini de alıp gider, diye korkuyorum. Bir ses duydum, köpek havladı ama domuz geldi sandım. Ayı olduğunu bilsem ahıra girerdim. Ahıra girseydim, ayı ile karşı karşıya gelirdim. El feneriyle sağa sola bakıyorum ama ayı aklıma gelmiyor. Çünkü çadırı, tahtayı eliyle bıçak keser gibi kesmiş. Yine gelecek korkusuyla her gece sabaha kadar nöbet tutacağım. Başka çarem yok. Tüfek elimde her gece sabaha kadar nöbet tutuyorum, uyumuyorum. Ayı, büyükbaş hayvanları değil, 3 danadan birini alıp götürmüş. Devlet de beton ya da daha dayanıklı bir maddeden ahır yapmamıza müsaade etmiyor. Duvar görevi gören bezi parçalayıp, girmiş" dedi.

'DANANIN BAĞIRTILARI HALA KULAKLARIMDA'

Galip Günindi'nin eşi Muazzez Günindi ise "Eşim, 'Dana ahırda bağırıyor, hadi gidip bakalım' dedi. Büyükleri kaçmış ama küçük dana kaçamamış. Eşim, 'Tüfeği getir' dedi. Tüfeği getirdim ama ayı danayı alıp gitti, dananın bağırtıları hala kulaklarımda, sabaha kadar ağladım" diye konuştu.

Aynı yerde hayvancılık yapan Ruhşen Aktürk de "Bizim sorunumuz yok, devlet bize ahırı tahtadan yaptırıyor. Tahtadan olduğu için hayvanlar çok kolay girebiliyor. Geldi, ahırdan alıp gitti. Devletin bize ahır konusunda yardımcısı olması lazım. Yoksa daha çok böyle hayvanlarımızı alıp gidecek ayılar. Tüfeğin olsa da ayıyı vuramıyorsun, yasak. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ORDU,

Kaynak: DHA

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