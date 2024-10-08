Ayılar Arı Kovanlarına Giremedi - Son Dakika
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Ayılar Arı Kovanlarına Giremedi

Ayılar Arı Kovanlarına Giremedi

Bolu'da elektrikli tellerle korunan arı kovanlarına yaklaşan 3 ayı güvenlik kamerasına yakalandı.

08.10.2024 15:11
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BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu ve elektrik teller ile çevrilen alana giremeyen 3 ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıbrıscık'ın Deveören köyünde yaşayan arıcı Erhamin Koç, kovanlarının etrafını ayılardan korumak için elektrikli tellerle çevirdi. Saat 02.00 sıralarında ormandan gelen 3 ayı, ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmak istedi. Koç'un elektrikli tel önlemi nedeniyle ayılar, kovanların bulunduğu alana giremedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayılar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

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