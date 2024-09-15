Ayılardan Serinleme Anları

Sıcaktan bunalan anne ve yavru ayılar fotokapana yakalandı
ANKARA - Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sıcaktan bunalan ayıların fotokapan tarafından çekilmiş görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapana yakalanan anne ve yavru ayıların serinleme anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sıcaktan bunalan ayıların, su oluğundaki oyunu izleyenleri gülümsetti.
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