Ayın Tarihi Temmuz 2026 Sayısı Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Ayın Tarihi" dergisinin temmuz 2026 tarihli 603. sayısı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, derginin başyazısında "Ankara'dan Dünyaya: Diplomasi, Savunma ve Ortak Gelecek" başlığı altında Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin uluslararası istikrarın ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki öneminin yanı sıra Türkiye'nin uluslararası sistemde üstlendiği yapıcı rolün, çözüm odaklı yaklaşımın, etkin diplomatik kapasitesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi, üretim kapasitesi program vesilesiyle uluslararası kamuoyunca yakından izlendiğini belirten Duran, liderler toplantıları, ikili temaslar, politika diyalogları, kamu diplomasisi faaliyetleri ve kültürel etkinlikler ile Türkiye'nin çok boyutlu dış politika vizyonunu uluslararası kamuoyuna yansıtıldığının altını çizdi.

Ayın dosyası NATO Zirvesi oldu

Derginin "Ayın Dosyası" bölümü "Diplomasinin ve Güvenliğin Merkezi Ankara: 2026 NATO Zirvesi" başlığını taşırken, bu bölümde Türkiye'nin ev sahipliğinde 32 müttefik ülkenin liderlerini bir araya getiren 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi etraflı biçimde ele alındı.

Dosyada, İttifak'ın stratejik dönüşümü ve kolektif savunma politikalarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderle yürüttüğü diplomatik temaslara yer verildi. Müttefikler arasındaki işbirliğini güçlendiren bu tarihi Zirve'nin, aynı zamanda "Ankara standardı" olarak adlandırılan yüksek seviyeli bir ev sahipliği modelini dünya gündemine taşıdığı aktarıldı.

Erdoğan'ın diplomasi trafiğine yer verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmeler kronolojik olarak "Türkiye" bölümünde sunuluyor. Bu bölümünde ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinliklerine yer verildi. "Vefa/Hatıra" köşesinin bu ay ki konuğu Türk mimarlığının dehası Mimar Sinan olurken, "Spor" başlığı altında yerel kimliklere ve geleneklere dayanan spor faaliyetlerini ifade eden "Etnospor" konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisinin anlatıldığı "Diplomasi" bölümünde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetleri detaylı bir şekilde gözler önüne serildi.

"Dünya" bölümünde dünya gündeminin önemli gelişmeleri ve uluslararası basında yayımlanan Türkiye ile ilgili haberler yer alırken, NATO Ankara Zirvesi'nin, ittifak için önemini ele alan "NATO Ankara Zirvesi: Transatlantik İttifakın Yeniden Tahkimi" başlıklı bir analize yer verildi.

"Kültür ve Sanat" bölümünde Anadolu'nun en önemli arkeolojik miras alanları arasında yer alan Zerzevan Kalesi tanıtılırken, "Arşivden" kısmında ise Türkiye'de NATO temalı fotoğraflar sunuldu.

"İletişim" bölümünde "Milletin Hafızasında Yaşayan Destan: Vatandaşlardan CİMER'e 'İrade Bizim, Zafer Bizim: 10. Yılında 15 Temmuz' Mesajları" dosyasına yer verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen "2. İletişim Şurası" başta olmak üzere, "'Müttefikler Ankara'da' Programı", "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim' Paneli", "'Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi: Çağları Aşan Mabet Ayasofya' Paneli" gibi iletişim alanında ay içerisinde gerçekleşen etkinlikler yer aldı.

"Yayın" bölümünde ise "İletişim ve Diplomasi Dergisi'nin '15 Temmuz' Temalı 16. Sayısı", "10. Yılında 15 Temmuz Destanı: Hafıza, Direniş ve Gelecek" kitabı, "Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur" kitabı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirveleri Sonrası Basın Açıklamaları" eserleri tanıtıldı.

Başyazısını İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın kaleme aldığı dergi "Ayın Dosyası", "Türkiye", "Diplomasi", "Dünya", "Kültür Sanat", "İletişim" ve "Yayın" başlıklı 7 bölümden oluştu.