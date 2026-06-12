Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atandı - Son Dakika
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Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atandı

12.06.2026 11:18
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin Adli Yargı Kararnamesi yayımlandı.

Kararname kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay Üyeliği'ne seçilmişti.

Kararname ile HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde vekaleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.

Kaynak: ANKA

Ankara Başsavcılığı, Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yeşilmen Mehmet Yeşilmen:
    bu atamalar yapılırken hiç bize danışılmıyor bu kadarı da fazla yani adalet sistemi düzelmezse bu atamalardan ne çıkacak ki ayrıca insan merak ediyor bu kararlar kimin vesilesine yapılıyor 0 0 Yanıtla
  • Tansu Toprak Tansu Toprak:
    ankara için yeni bir başsavcı demek baştan başlamak demek umarım iyiye gider ?? 0 0 Yanıtla
  • Pınar Sarı Pınar Sarı:
    bu tür atamalar her zaman oluyorsa da sıradan vatandaş olarak biz buna ne diyebiliriz ki yönetimin kendi içinde yaptığı işler bunlar işin içinde olan insanlar bilir ne yapıyorlar ama halkın gözü açık kalmalı 0 0 Yanıtla
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