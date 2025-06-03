Aylin Eskinazi'den 'Saklambaç Oynarken' Sergisi

Sanatçı Aylin Eskinazi'nin "Saklambaç Oynarken" adlı kişisel sergisi 12 Haziran'da Yapı Kredi bomontiada Galeri'de açılacak.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, her serisinde izleyiciyi kendi hayal gücünü kullanarak yeni anlatılar oluşturmaya davet eden Eskinazi, çocukluk yıllarından bugüne taşıdığı içsel sorgulamalarını, özgün ve derinlikli bir dille tablo ve tuvaline aktardı.

Sanatçı, modern grafik estetiğiyle hazırladığı eserleri, hayatla ve insan olma kavramıyla ilgili oynadığı metaforik bir saklambaç oyunu üzerinden şekillendiriyor.

Eskinazi'nin doğayla insanın birliğini vurguladığı eserlerde, zamansız hikayeler iç içe geçiyor. Her tablosu, izleyiciyi derin sularda gezinmeye, kendi köşelerinden çıkıp özgürleşmeye çağırıyor.