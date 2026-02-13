Aylin Nazlıaka, Keçiören'de Esnafı Ziyaret Etti, Özarslan'ın İstifasına İlişkin Yurttaşların Görüşlerini Dinledi - Son Dakika
Aylin Nazlıaka, Keçiören'de Esnafı Ziyaret Etti, Özarslan'ın İstifasına İlişkin Yurttaşların Görüşlerini Dinledi

13.02.2026 17:54  Güncelleme: 09:17
CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Keçiören’de esnaf ziyareti yaptı. Nazlıaka, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP'den istifasına ilişkin yurttaşların görüşlerini dinledi.

Bir yurttaş tepkisini, "Çok yanlış yaptı yani bize karşı, Ankara'ya karşı, Keçiören'e karşı çok yanlış yaptı. Kendisine yanlış yaptı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil" sözleriyle dile getirdi.

Bir başka yurttaş ise, "Birlikte olmak zorundayız. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı. Başka bir yurttaş, "Biz yılmayacağız. İnşallah iktidara geleceğiz. İnşallah ilk seçimde hem de eze eze" dedi.

"Hakkımızı helal etmiyoruz"

Bir yurttaş ise, "Hiçbir partiye üye değilim. Keçiören beni bilir. Kapı kapı dolaştım. Açılmayan kapıları 'öğretmenim, öğrencime geldim' diyerek açtırdım. Hep emek verdim, hep inandım. CHP'li bir başkan geldiğinde sevinmiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada, verilen hiçbir oy için hakkımız helal değil." diye konuştu.

"Helal oylarımızı harama çevirdiler"

Başka bir yurttaş, "Madem oylarına güveniyor o zaman neden bağımsız aday olmadı. Bu işin düzelmesinin tek yolu erken seçim. Her şey çok güzel olacak" dedi. Bir başka yurttaş ise, "Yakışmadı. Yapılanları kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Helal oylarımızı harama çevirdiler. Kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Keçiören'de kuaför dükkanı olan bir esnaf, "Boşuna seçildi. Gitmesi de çok iyi oldu. Zaten CHP ile alakası yoktu. Gidip MHP'den koy adaylığını. Halk seçti ama halk da hüsrana uğradı" dedi. Bir başka esnaf, "Oy verdiğim için çok pişmanım. Ben oyumu CHP'ye verdim, kimi aday gösterseler ona verecektim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Başka bir esnaf, "Umarım gider. Keçiören'le alakası olmadığını görüyoruz. Herkesin tepkisi var, bizim de var. Yeniden seçim olsa kazanamaz. Seçimden önce kimse tanımıyordu. Şu an kimseyi görmüyoruz. Biz Keçiören'de zaten bir değişiklik görmüyoruz" dedi.

"Ben 77 yaşındayım böyle bir şey görmedim"

Bir yurttaş, "Bu olanları tasvip etmiyoruz. Bir an önce yapılması gerekenler var" ifadelerini kullanırken, emekli bir yurttaş ise, "Ben 77 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Kaç tane cumhurbaşkanı geldi geçti. Burası Türkiye kimsenin babasının mülkiyeti değil. Bu böyle olmaz inşallah düzelecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

