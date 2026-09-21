AYM, arabuluculukta işe iade davasının usulden reddini erişim hakkı ihlali saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM, arabuluculukta işe iade davasının usulden reddini erişim hakkı ihlali saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYM, arabuluculuk son tutanağında işe iade konusunun müzakere edildiğine rağmen Bölge Adliye Mahkemesinin usulden ret kararını mahkemeye erişim hakkı ihlali buldu. Yeniden yargılama için karar örneği İzmir 11. İş Mahkemesine gönderildi, başvurucunun tazminat talebi reddedildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), arabuluculuk tutanağındaki ifadelere katı ve şekilci yaklaşarak işe iade davasını usulden reddeden Bölge Adliye Mahkemesinin kararını Anayasa'ya aykırı buldu, başvurucunun "mahkemeye erişim hakkının" ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre özel güvenlik şirketinde çalışan U.Ö, iş akdinin feshedilmesi üzerine işe iade talebiyle dava açtı. İzmir 11. İş Mahkemesi, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verdi.

Davalı işverenin istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi ise arabuluculuk başvuru formunda "işe iade" seçeneğinin işaretlenmediği ve son tutanakta yer alan ifadelerin bu talebi tam kapsamadığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verdi.

Bunun üzerine U.Ö, adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

"Hak arama özgürlüğünü zorlaştırıcı, aşırı şekilci yaklaşım sergilenmiştir"

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki "mahkemeye erişim hakkının" ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

Kararın gerekçesinde, arabuluculuk son tutanağında tarafların işe iade hususunu müzakere ettiklerinin ve anlaşamadıklarının kayıt altına alındığı belirtildi.

Bölge Adliye Mahkemesinin arabuluculuk başvuru formundaki işaretlemeler üzerinden vardığı sonucun katı yorum teşkil ettiği vurgulanan gerekçede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Arabuluculuk son tutanağında işe iade konusunun müzakere edildiğine dair beyanların bulunmasına rağmen Bölge Adliye Mahkemesinin dava şartının gerçekleşmediği yönündeki değerlendirmesi, başvurucunun dava açmasını zorlaştırmış ve arabuluculuk şartına ilişkin kurallar bakımından aşırı şekilci bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu katı yorum, başvurucu üzerinde ağır bir külfete sebebiyet vermiş ve hedeflenen meşru amaçlarla karşılaştırıldığında ölçülü olmamıştır."

Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması amacıyla karar örneğinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere İzmir 11. İş Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı. Başvurucunun tazminat talebi ise reddedildi.

Kaynak: AA
Anayasa MahkemesiPolitikaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
11:27
Tartışma yaratan plakalar Görenler “Gerekeni yapın“ diyerek emniyeti etiketliyor
Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 12:56:48. #7.13#
SON DAKİKA: AYM, arabuluculukta işe iade davasının usulden reddini erişim hakkı ihlali saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement