AYM Başkanı Kaymakam Adaylarıyla Buluştu - Son Dakika
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AYM Başkanı Kaymakam Adaylarıyla Buluştu

AYM Başkanı Kaymakam Adaylarıyla Buluştu
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AYM Başkanı Özkaya, kaymakam adaylarına vatandaşla iyi ilişkiler kurmanın önemini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, 111. Dönem kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Özkaya, kaymakam adaylarını Anayasa Mahkemesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mülki idare amirliğinin devlet ile vatandaş arasındaki bağın güçlendirilmesinde önemli bir sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Görev yapılan yerlerde vatandaşla iyi ilişkiler kurulmasının ve sorunların doğru şekilde tespit edilmesinin önemine değinen Özkaya, vatandaşın derdini dinleyen, ihtiyaçlarını anlayan ve çözüm üretmeye gayret gösteren bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Kaymakam adaylarına görev yaptıkları yerlerde insanlara ufuk açmaları, umut olmaları, özellikle çocuklarla, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakından ilgilenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Özkaya, "Bunu, takdir edilmek ya da görevden ayrıldıktan sonra iyi bir yönetici olarak anılmak için değil tamamen gönülden ve samimiyetle yapmalısınız. Asıl önemli olan kişinin kendi vicdanında 'Ben bu işi en iyi şekilde yaptım, görevimi hakkıyla yerine getirdim.' diyebilmesidir." sözlerini sarf etti.

Özkaya, Kaymakamlığın getirdiği resmi görev ve sorumlulukların yanında, mülki idare amirlerinin davranışlarıyla topluma örnek olma sorumluluğu da taşıdıklarını belirterek, "Görevlerinizi yerine getirirken 'Ülkemize ve vatandaşlarımıza ne verebilirim, nasıl daha iyi hizmet edebilirim?' anlayışını ilke olarak benimseyin ve bu ilkeyi kendinize her gün hatırlatın." ifadesini kullandı.

Zamanın kıymetinin bilinmesine, mesleki bilgi ve tecrübenin sürekli geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Özkaya, yöneticiliğin önemli ve zor bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Aklınızla, bilginizle, iradenizle, yetkiniz çerçevesinde hakkıyla ve adil bir şekilde yönetin. Doğruluktan ve adaletten hiçbir zaman ayrılmayın." dedi.

Başkan Özkaya, bu anlayışla yürütecekleri görevlerinde ülkeye ve millete en iyi şekilde hizmet edeceklerine olan inancını dile getirerek, kaymakam adaylarına meslek hayatlarında başarılar diledi.

Programa, Anayasa Mahkemesi üyeleri Recai Akyel ve Muhterem İnce ile İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM Başkanı Kaymakam Adaylarıyla Buluştu - Son Dakika

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