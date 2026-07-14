AYM Başkanı Özkaya: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır - Son Dakika
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AYM Başkanı Özkaya: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır

14.07.2026 15:50
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AYM Başkanı Kadir Özkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin iradesiyle bertaraf edildiğini vurguladı. Anayasa Mahkemesi'nin hukukun üstünlüğünü korumaya kararlılıkla devam ettiğini belirterek şehit ve gazilere saygı sundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkaya, mesajında, 15 Temmuz'un demokratik hukuk devletine, anayasal düzene ve milli iradeye yönelen hain darbe teşebbüsü karşısında milletin istiklaline, istikbaline ve hürriyetine sahip çıkarak yazdığı eşsiz bir direniş ve kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Anayasal düzeni hedef alan bu menfur girişimin, milletin sarsılmaz azim ve cesareti ile devletin kararlı duruşu sayesinde bertaraf edildiğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve milli egemenliğe olan bağlılığımız tüm dünyaya güçlü bir şekilde gösterilmiştir. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren bu hukuk dışı teşebbüsü açık ve kararlı bir şekilde reddeden Anayasa Mahkememiz, bugün de Anayasa'nın kendisine verdiği görev çerçevesinde hukukun üstünlüğünü, demokratik hukuk devleti ilkesini, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan anayasal düzenimizi koruma yönündeki çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Aziz milletimizin, 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü iradenin bilinciyle demokrasimize, hukuk devletimize ve anayasal değerlerimize her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğine, milli birlik ve beraberlik ruhunu her daim muhafaza ederek gelecek nesillere taşıyacağına yürekten inanıyoruz."

Vatanın birliği ve milletin istiklali uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla yad eden Özkaya, gazilere şükranlarını sundu.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz, Kültür, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM Başkanı Özkaya: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır - Son Dakika

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